Партія регіонів: непереможність Черновецького - це міф

Лідер столичної організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ називає міфом твердження про те, що Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ є непереможним у виборчих перегонах на посаду Київського міського голови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської організації Партії регіонів.

В.ГОРБАЛЬ вважає, що “навколо всіх передвиборчих кампаній виникають певні міфи”.

“Ми і в 2006 році були в полоні міфу, що Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО - найкращий мер і його перемогти не може ніхто. Зараз створюється черговий міф, що перемогти може або КЛИЧКО, або, що ЧЕРНОВЕЦЬКОГО взагалі ніхто не може перемогти”, - сказав В.ГОРБАЛЬ.

Водночас він впевнений, що Партія регіонів здатна “показати достойний результат”, “вселити ентузіазм” у своїх прихильників”. За його словами, Партія регіонів готова до проведення ефективної кампанії, “тим більше, що ми об’єднали зусилля і потенціал київського активу так і активу партії. Я з задоволенням для себе підтримав і Дмитра ТАБАЧНИКА, і Інну БОГОСЛОВСЬКУ”.

Водночас, В.ГОРБАЛЮ “важко підтримувати формат дискусії, який нав’язується нашими опонентами і здебільшого йдеться про нереальні проекти та нездійснені обіцянки, натомість про актуальні проблеми столиці мало хто говорить”. Як вважає В.ГОРБАЛЬ, в процесі кампанії, коли стане очевидним, хто є реальними кандидатами, “а їх буде набагато менше ніж 150, про яких зараз говорять, тоді можна буде вести предметні дискусії, хто запропонує такий формат і буде для мене найбільш цікавим суперником, хоча при цьому я не відмовляюсь від жодних дискусій чи дебатів, чи то з Віктором ПИЛИПИШИНИМ, чи то з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, коли він буде в настрої”.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Київська міська організація Партії регіонів висунула на посаду мера столиці кандидатуру свого лідера В.ГОРБАЛЯ.