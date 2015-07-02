Суд скасував заставу підозрюваному у вбивстві Бузини Поліщуку, його взяли під варту

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна ухвалу сьогодні була прийнята на судовому засіданні за клопотанням прокуратури Києва.

В ухвалі сказано, що термін арешту Поліщука впродовж 60 днів зараховується з дати затримання, а саме з 18 червня.

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Як повідомляв УНІАН, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він мешкав.

За підозрою у вбивстві Бузини були затримані двоє киян – Андрій Медведько та Поліщук. Через деякий час був затриманий третій підозрюваний, якого незабаром відпустили. Ім'я третього підозрюваного представники правоохоронних органів не назвали.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Поліщука і Медведька на два місяці.

Але 23 червня Поліщук вийшов на свободу після того, як за нього внесли заставу у розмірі 5 млн грн.