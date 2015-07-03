У Полтаві суд у справі Кернеса перенесли на 28 липня через відсутність одного з адвокатів

У Полтаві суд переніс розгляд справи мера Харкова Геннадія Кернеса на 28 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення в ході засідання оголосив суддя Андрій Антонов, реагуючи на клопотання Кернеса проти проведення сьогоднішнього засідання суду за відсутності його адвоката Лідії Ізотової.

Два інших адвоката Кернеса заявили, що вони не встигли ознайомитися з матеріалами, зокрема, з 12-м томом справи.

Прокурор Олександр Ганілов заперечив проти перенесення, заявивши, що в цьому томі немає матеріалів слідства і в ньому містяться клопотання адвокатів та відповіді прокуратури на них.

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Кернес заявив, що прокурор маніпулює інформацією й сфальсифікував справу.

Після оголошення клопотання про перенесення слухання справи суддя Антонов пішов до нарадчої кімнати, а пізніше оголосив, що засідання переноситься на 28 липня на 11:00.

Варто зазначити, що під час засідання суддя розпорядився, щоб на вулиці припинили крики мітингувальників, які заглушають хід засідання. Адвокати Кернеса також попросили суд вжити заходів, щоб із вулиці припинили доноситися образи та вимоги на адресу мера Харкова.

Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Сміцький) підозрюють у викраденні й побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

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2 березня Кернесу було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.