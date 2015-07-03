Рада підписала Меморандум про взаєморозуміння з Європарламентом

Як передає кореспондент УНІАН, Гройсман після церемонії підписання зазначив, що документ "дуже чітко визначає фактичну реформу українського парламенту, підтримку цієї реформи щодо інституційної спроможності, відкритості".

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При цьому спікер додав, що "вже у вересні відбудеться візит місії, яка визначить дорожню карту проведення реформи щодо підвищення інституційної спроможності українського парламенту".

За його словами, дуже важливо, щоб "цю місію в Україні очолила авторитетна людина, і я дякую, що такою особистістю став пан Пет Кокс".

Гройсман також повідомив, що для якісної взаємодії із цією місією "працюватиме спеціальна група, яка буде утворена у Верховній Раді України". При цьому він додав, що особисто координуватиме цю роботу.

У свою чергу Шульц зазначив, що це його перший візит до України "після мого переобрання на посаду президента Європарламенту".

За його словами, "цей візит підкреслює наше прагнення підтримувати Україну в усіх реформах, у всіх її діях".

Шульц повідомив, що робота над меморандумом була "дуже швидкою і ефективною".

Він наголосив, що "дуже радий, що багато питань буде регулювати та координувати мій колега в минулому - пан Кокс".

Він нагадав, що Кокс разом з Олександром Квасневським працювали в Україні ще до Вільнюського саміту і "вони дуже добре знають Україну".