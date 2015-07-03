Розгляд в Апеляційному суді скарги на вирок Пукачу знову перенесено
Апеляційний суд Києва знову переніс засідання з розгляду скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, засудженому за вбивство Георгія Гонгадзе до довічного ув'язнення, через хворобу його адвоката Григорія Демиденка.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у судовому процесі суддя Степан Гладій заявив, що судове засідання переноситься на 20 липня - на 11.00.
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В коментарі журналістам адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко зауважила, що ні у суду, ні в учасників процесу немає будь-якої інформації щодо хвороби Демиденка, а також часу, який ця хвороба може тривати, а отже, було б бажано, щоб на наступному судовому засіданні з'явилась хоч якась офіційна інформація з цього приводу.
За словами Валентина Теличенко, такий перебіг подій певним чином затягує судовий процес, але замінити захисника Пукачу можна лише за його бажанням, а він такого бажання не висловлював.
Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Олексія Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у вересні 2000 року. Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.