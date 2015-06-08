Адвокат у справі Пукача: Литвин пропонував Кучмі вирішити питання з Гонгадзе через Кравченка

Як повідомляє ТСН, згідно з протоколом, Олексій Пукач "показав, що у вересні-жовтні 2000 року приблизно о 20-й чи 22-й годині поїхав з роботи на конспіративну квартиру, де його покликали до телефону. По телефону Фере (тодішній керівник апарату МВС), наказав йому повернутися до міністерства і прибути в кабінет Кравченка (на той час голова МВС), що він і зробив. Коли він зайшов до кабінету Кравченка, то там у кімнаті відпочинку знаходилися Фере та перший заступник міністра внутрішніх справ Джига. Кравченко стояв біля стільця навпроти них. Через деякий час по телефону доповіли Кравченку, як він зрозумів, що приїхав глава адміністрації президента Литвин. Через декілька хвилин у кабінет Кравченка, у кімнату відпочинку зайшов Литвин. Кравченко почав представляти йому Фере і Джигу. На це Литвин відповів, що він знає їх і що треба залишитися наодинці. Кравченко сказав Джизі і Фере, щоб вони вийшли, а він (Пукач) залишився. Кравченко почав представляти Литвина і його, не дивлячись на те, що Литвин наполягав залишитися наодинці. Кравченко показав на Пукача. На це Литвин відповів, що він знає, і знову наполягав, щоб залишитися наодинці. Кравченко сказав, що він доповідав президентові і йому, Литвину, також слід, щоб Литвин передав Леоніду Даниловичу, що офіцери МВС віддані президентові і виконають будь-яке завдання. Потім Кравченко сказав, щоб він (Пукач) теж вийшов із кабінету, і він пішов. Кравченко і Литвин залишились наодинці".

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Крім того, адвокат Олександр Єльяшкевич повідомив, що була проведена міжнародна експертиза від 11 березня 2009 року вилучених записів розмов від 3 липня 2000 року.

Записи містять інформацію про розмову Кучми та Литвина в кабінеті, де останній пропонує Леоніду Кучмі вирішити питання з Георгієм Гонгадзе через Кравченка: "Ні. Нехай Кравченко скаже, щоб на нього подіяли. Його треба пугнуть".

Також на записах є розмова Кравченка з Кучмою, де останній передає розмову з Литвином: "А головне, що треба - Володя [Литвин] говорить: "Треба, щоб його чеченці вкрали і вивезли до Чечні, на х**, і викуп попросили".

Із цього випливає, зазначає Олександр Єльяшкевич, що саме Володимир Литвин запропонував Леоніду Кучмі вирішити питання щодо Гонгадзе через Кравченка.

Адвокат також зазначає, що Литвина допитували кілька разів як свідка, проте "як випливає з матеріалу судової справи, відсутні будь-які відомості щодо допиту Литвина після отримання слідством висновків міжнародної експертизи від 11 березня 2009 року, що є підставою про підняття питання про умисні злочинні дії осіб, які проводили досудове розслідування, або свідоме вилучення матеріалів допиту з матеріалів справи після закінчення досудового розслідування. На це повинен був звернути увагу суддя Мельник під час розгляду справи судом першої інстанції, але він свідомо "не помітив" цих кричущих фактів".