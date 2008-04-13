Ющенко: для України хліб - все одно, що для Росії нафта і газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні необхідно змінити підходи щодо підтримки національного товаровиробника.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV, показанному в неділю.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що ключовим компонентом зростання інфляції в Україні є продуктова інфляція. «Нам треба сьогодні чітко заявити, що починаючи з цього дня, ми змінюємо свою позицію щодо підтримки національного товаровиробника», - зауважив він.

Президент висловив переконання, що інфляційні процеси відбуваються зараз в Україні через те, що не йдуть структурні реформи.

«Глобальна відповідь на те, як боротися стратегічно з інфляцією – це проведення ефективних економічних реформ: починаючи від комунального сектору, особливо зараз набирає актуальності аграрний сектор», - наголосив Глава держави.

Він порівняв важливість аграрного сектору для України з газовим ринком для Росії: «Якщо ми говоримо конкретно про український хліб, для нас український хліб – це все одно, що для Росії нафта й газ. Сьогодні ціна 1 тонни зерна більша, ніж 1000 кубометрів газу. Це вперше ми маємо ситуацію, коли ціна на сільгосппродукти, особливо на хліб, зростає більшими темпами, ніж ціна на нафту, ніж ціна на газ».

За його словами, Україні потрібно виграти в цій ситуації, «продемонструвавши увагу до сільського господарства, здійснити прорив для України. «Це те, про що ми так довго мріяли. Коли ми говоримо про природні переваги, традиційні переваги, історичні переваги. Ми сьогодні маємо унікальний шанс. Складні обставини, але ми можемо зробити дуже ефективні виклики цим обставинам і вийти з виграшем у цій ситуації», - наголосив Президент.