Порошенко доручив Турчинову якнайшвидше запустити безпаперову систему перепусток у зону АТО

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу “Україна”.

За словами глави держави, кілька днів тому РНБО ухвалила рішення про кінцевий термін ліквідації паперових перепусток у зону АТО.

Як сказав Порошенко, сьогодні в зону АТО за його дорученням поїхали секретар РНБО Турчинов, начальник Генерального штабу Віктор Муженко та відповідні співробітники СБУ, прикордонники, які “в короткий термін отримали завдання остаточно вдосконалити цю систему і запустити безпаперову систему перепусток".

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"Сьогодні він (Турчинов) повертається вночі, і на завтра я чекаю доповіді щодо втілення в життя цих нових інструментів”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Турчинов заявив, що на лінії розмежування на сході України в зоні АТО почали тестувати електронну систему пропуску на одному з контрольно-пропускних пунктів.

Раніше секретар РНБО пообіцяв, що з 7 липня в зоні АТО буде запроваджена електронна система пропускного режиму.