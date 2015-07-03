В зоні АТО почали тестувати електронну систему пропуску на одному з контрольних пунктів - Турчинов

Як поінформували УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов разом з керівниками Антитерористичного центру СБУ, прикордонної служби та МВС перевірив у зоні АТО роботу контрольно-пропускного пункту, на якому відбувається тестування нової електронної системи пропуску.

Зазначений контрольно-пропускний пункт, розташований в населеному пункті Зайцеве, запрацював у новому режимі. Згідно з повідомленням, для отримання дозволів немає потреби контактувати з тими, хто їх надає. Надіслані заявки перевіряються в електронному режимі, а громадяни, які пройшли електронну перевірку, можуть перетинати блокпости, пред'явивши лише паспорт громадянина України.

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«Нова система пропускного режиму в зоні проведення АТО покликана скоротити терміни та покращити якість перевірок, а також подолати корупцію під час видачі перепусток та дозволяє позбавитись черг на пропускних пунктах», - наголосив секретар РНБО.

Водночас Турчинов підтвердив, що переведення всіх пропускних пунктів в зоні АТО на електронний режим пропуску буду завершено, як і планувалось, до 7 липня поточного року.