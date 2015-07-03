Яценюк закликав Комісара РЄ забезпечити моніторинг дотримання прав людини на Донбасі та в Криму

Гуманітарне становище в Україні та практичні кроки, які вживаються урядом для захисту і допомоги нашим громадянам, які стали заручниками російської агресії та окупації на сході держави обговорили прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжніекс під час зустрічі у Києві.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, глава уряду відзначив тверду позицію і відданість української влади у справі порятунку громадян від гуманітарних проблем, викликаних діями російських сил та терористів на сході держави. Важлива увага була приділена темі співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями та допомоги тимчасово переміщеним особам.

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Окремо під час бесіди йшлося про захист прав людини.

"Яценюк закликав Комісара Ради Європи забезпечити постійний моніторинг стану дотримання прав людини на територіях України, тимчасово захопленими терористами та окупованими Кремлем, - на сході і в Криму. Брутальні порушення, які відбуваються там, мають бути в постійному полі зору міжнародних інституцій та отримати відповідну світову оцінку та осуд", - зазначається у повідомленні.