РосУкрЕнерго не працюватиме в Україні – Тимошенко

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зазначає, що компанія “РосУкрЕнерго” не працюватиме в Україні і весь газ з Росії отримуватиме НАК “Нафтогаз України”.

Як повідомляється на Урядовому порталі, про це вона заявила в інтерв`ю телеканалу “1+1” у неділю.

“Зараз за наполяганням російської влади, за наполяганням “Газпрому” ще на деякий час вони хочуть залишити “РосУкрЕнерго”. Але “РосУкрЕнерго” не буде заходити в Україну. Вони будуть на російській території НАК "Нафтогазу" віддавати газ”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що весь обсяг газу буде отримувати від Росії і віддавати в Україну НАК "Нафтогаз України".

“І те, що НАК "Нафтогаз" сьогодні повертається на внутрішній газовий ринок України - державне підприємство - дає всі підстави говорити, що бюджет НАК "Нафтогазу" буде збалансований, і наша газотранспортна система буде захищена. Це значить, що банкрутства НАК “Нафтогазу” вже не буде”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК 11 квітня заявив, що компанія «РосУкрЕнерго» за контрактом з НАК «Нафтогаз України» цього року постачатиме газ в Україну.

9 квітня Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2008 рік. Як відзначив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, план «Нафтогазу» збалансований, з прибутком.