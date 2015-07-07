У БПП анонсували на наступний тиждень розгляд кандидатури на посаду міністра екології

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком засідання Ради коаліції у парламенті, відповідаючи на запитання щодо можливих кандидатур на посаду міністра екології.

Кононенко зазначив, що кандидатури мають розглядатися наступного тижня. "Я маю впевненість, що на наступному тижні буде подання цього питання", - додав депутат.

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Щодо міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, то він нагадав, що той написав заяву про складання повноважень, але цю заяву не розглядав Кабмін.

"Після того, як Кабмін визначиться, ми будемо обговорювати це у ВР", - сказав Кононенко і додав, що його фракція цю відставку підтримує.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 липня звільнила Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів.