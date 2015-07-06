Російська газета: у розпал бійні на Майдані літак МВС України здійснив секретний політ у Росію

Про це пише Газета.ру.

Згідно з даними видання, літак АН-26 здійснив два засекречені рейси в лютому 2014 року, один з яких міг вивезти в Росію майно соратників Віктора Януковича, а другий привіз до Києва з Росії спецзасоби для «Беркуту».

"Високопоставлені чиновники для порятунку своїх сімей та майна використовували можливості і військових літаків", — повідомило джерело в держкорпорації ОрПР (Організація повітряного руху). За даними співрозмовника газети в авіаційних колах, АН-26 прилетів до Росії завантаженим меблями, картинами та коштовностями.

За даними ж джерел видання в російських силових структурах, літак прибув в Росію порожнім, а назад відвіз гумові кулі, екіпіровку і шумові гранати для «Беркуту».

Читайте такожЯнукович в інтерв'ю BBC розповів про свою відповідальність за розстріли на Майдані, страусів в Межигір'ї і ситуації з Кримом і Донбасом (відео)Судові розгляди навколо "секретного" рейсу почалися 2 жовтня 2014 року. Підпорядкована Росавіації держкорпорація ОрПР (Організація повітряного руху), що забезпечує аеронавігаційне обслуговування та безпеку польотів, звернулася в арбітражний суд Москви з вимогою стягнути плату за проведення по російській території літака з військової частини №2269 авіації внутрішніх військ МВС України, розташованої в місті Олександрії Кіровоградської області.

Як випливає з позовної заяви, у вересні 2010 року між відповідачем та Росавіацією було укладено угоду про аеронавігаційне обслуговування користувачів повітряного простору РФ. На підставі цього документа, в лютому 2014 року держкорпорація ОрПР здійснила «проводку» літака Ан-26, що належить в/ч №2269, до одного з російських аеродромів і назад.

Журналісти звернулася за коментарями до заступника директора з міжнародного співробітництва та протоколу держкорпорації ОрПР Миколи Івашова, проте він відмовився, заявивши, що вся інформація щодо даного польоту секретна.