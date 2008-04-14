Партія регіонів не може розірватися між Клюєвим і Льовочкіним
17:14, 14 квітня 2008Політика
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Тож буде Яценюк поки що без заступника
Політрада Партії регіонів не визначилися із кандидатурою на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.
Про це УНІАН повідомило джерело у фракції Партії регіонів.
За його інформацією, на сьогодні залишається дві кандидатури, які претендують на цю посаду: Андрій КЛЮЄВ і Сергій ЛЬОВОЧКІН.
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