Партія регіонів не може розірватися між Клюєвим і Льовочкіним

17:14, 14 квітня 2008
Політика
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Тож буде Яценюк поки що без заступника

Політрада Партії регіонів не визначилися із кандидатурою на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції Партії регіонів.

За його інформацією, на сьогодні залишається дві кандидатури, які претендують на цю посаду: Андрій КЛЮЄВ і Сергій ЛЬОВОЧКІН.

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