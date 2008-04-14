Партія регіонів не може розірватися між Клюєвим і Льовочкіним

Політрада Партії регіонів не визначилися із кандидатурою на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції Партії регіонів.

За його інформацією, на сьогодні залишається дві кандидатури, які претендують на цю посаду: Андрій КЛЮЄВ і Сергій ЛЬОВОЧКІН.