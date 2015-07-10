Скандального суддю Чернушенка відсторонили від посади

Про це повідомляється на сайті ВККС. Зокрема, як зазначається в повідомленні, Комісія розглянула питання щодо відсторонення/продовження строку відсторонення суддів від посад.

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"На спільному засіданні дисциплінарної та кваліфікаційної палат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що відбулося 10 липня 2015 року, на підставі клопотань генерального прокурора України було прийнято рішення відсторонити від займаної посади 3 суддів та продовжити строк відсторонення від займаної посади 1 судді", - зазначається у повідомленні.

Так, у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності відсторонено строком на 2 місяці Антона Чернушенка від посади судді Апеляційного суду міста Києва.

Також у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності відсторонено на 2 місяці: Земфіру Асанову від посади судді Южного міського суду Одеської області; Андрія Лупенка від посади судді Суворовського районного суду Одеси.

Стосовно судді Бабушкінського районного суду Дніпропетровська Миколи Решетніка Комісія прийняла рішення про продовження строку відсторонення від посади судді строком на 1 місяць.

Розгляд питання про відсторонення Ірини Таранкової, судді Комсомольського міського суду Полтавської області, Комісія відклала.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила голові Апеляційного суду Києва Антону Чернушенку про підозру у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1 та ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу ("незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду"; "постановлення суддею завідомо неправосудних судових рішень"). 30 червня Верховна Рада надала згоди на затримання та арешт Антона Чернушенка.