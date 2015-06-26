У ще одному будинку глави Апеляційного суду Києва провели обшук (відео)

Про це сьогодні повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

У ході обшуку було встановлено, що у вказаному будинку відбуваються ремонтні роботи, встановлені ексклюзивні меблі (вартість лише однієї одиниці кухонних меблів становить 178 тис грн, шафа у кімнаті коштує 50 тис грн), а також нова побутова техніка в упаковці.

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На території будинку було виявлено два легкових автомобілі Jeep Rubicon та Mercedes-Benz G.

Будинок триповерховий, розташований у Києво-Святошинському районі Київської області в селі Горенка.

Нагадаємо, вчора під час обшуку іншого будинку Чернушенка було виявлено та у подальшому вилучено предмети вогнепальної та холодної зброї, набої (без будь-яких дозвільних документів) у кількості 11 предметів, ухвали Апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій (документи з грифом «таємно»), документи для службового користування, державні номерні знаки (8 штук), талони на пальне, документи про використання значних сум коштів на будівництво.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Шокін заявив про намір внести наступного дня до Верховної Ради подання на зняття суддівської недоторканності, затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Чернушенка.

За даними прес-служби Генпрокуратури, Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного втручання службовими особами Апеляційного суду Києва в роботу автоматизованої системи документообігу цього суду.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 19 червня Генпрокуратурою спільно з СБУ проведено обшук приміщень Апеляційного суду Києва.

«За результатами обшуку було вилучено грошові кошти, сервери і комп’ютерне обладнання, на якому знаходиться база автоматизованої системи документообігу суду, а також встановлені систематичні факти незаконного втручання в автоматизовані системи суду з боку службових осіб суду, у тому числі суддів», - пояснили в ГПУ.