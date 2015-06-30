Рада дозволила заарештувати Чернушенка

Верховна Рада дала дозвіл на затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка.

Як передає кореспондент УНІАН, за надання згоди “на затримання судді суду загальної юрисдикції” Чернушенка проголосували 276 із 339 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За надання згоди на арешт Чернушенка проголосували 273 із 340 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції “Опозиційного блоку” та депутатська група “Відродження”.

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Як повідомляв УНІАН, 24 червня Генпрокуратура повідомила Чернушенку про підозру у скоєнні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду) та ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудних судових рішень) КК України.

Генеральний прокурор Віктор Шокін ініціював перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відсторонення зазначеної особи від посади і звернувся з поданням до Верховної Ради України про надання згоди на затримання і арешт судді.