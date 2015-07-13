ГПУ просить Німеччину видати українського банкіра Тимонькіна, який працював на Курченка

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, за словами заступника Генпрокурора Віталія Каська, Тимонькін розшукується у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, в рамках якого його підозрюють у вчиненні спільно з Сергієм Курченком низки тяжких та особливо тяжких злочинів.

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"Тимонькін та Курченко підозрюються в участі у злочинній організації, незаконному заволодінні майном ПАТ "Брокбізнесбанк", АБ "Укргазбанк" та ПАТ "Аграрний фонд" в особливо великих розмірах на загальну суму 4,7 мільярдів гривень, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службовому підробленні", - пояснює Віталій Касько.

У разі доведення злочинів в суді, Тимонькіна та Курченка очікує ув’язнення строком до 15 років та конфіскація майна.

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Як відомо, у 2013 році Тимонькін посів посаду заступника голови наглядової ради групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка. До цього він протягом 12 років очолював один з найбільших українських банків - "Укрсоцбанк". Наприкінці лютого 2014 він виїхав до Франції на "планове" лікування голодуванням. У червні 2014 МВС України оголосило Тимонькіна в розшук.