ГПУ просить Німеччину видати українського банкіра Тимонькіна, який працював на Курченка
Генеральна прокуратура України направила запит до Німеччини про видачу колишнього члена наглядової ради ПАТ "Брокбізнесбанк" Бориса Тимонькіна, якого 14 червня 2015 року затримали в місті Коттбус.
Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, за словами заступника Генпрокурора Віталія Каська, Тимонькін розшукується у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, в рамках якого його підозрюють у вчиненні спільно з Сергієм Курченком низки тяжких та особливо тяжких злочинів.
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"Тимонькін та Курченко підозрюються в участі у злочинній організації, незаконному заволодінні майном ПАТ "Брокбізнесбанк", АБ "Укргазбанк" та ПАТ "Аграрний фонд" в особливо великих розмірах на загальну суму 4,7 мільярдів гривень, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службовому підробленні", - пояснює Віталій Касько.
У разі доведення злочинів в суді, Тимонькіна та Курченка очікує ув’язнення строком до 15 років та конфіскація майна.
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Як відомо, у 2013 році Тимонькін посів посаду заступника голови наглядової ради групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка. До цього він протягом 12 років очолював один з найбільших українських банків - "Укрсоцбанк". Наприкінці лютого 2014 він виїхав до Франції на "планове" лікування голодуванням. У червні 2014 МВС України оголосило Тимонькіна в розшук.