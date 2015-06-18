Курченко намагається отримати громадянство Молдови - ЗМІ

Про це йдеться к документах, наданих членам депутатського комітету першим заступником голови СБУ Артюховим, текст яких має "Українська правда".

Згідно з документами, Курченко вживає заходів, направлених на отримання громадянства Республіки Молдова.

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"Серед поданих в компетентні органи документів Курченком надано копії паспортів громадянина Російської Федерації (громадянський та для виїзду за кордон) виданих йому у 2014 році, а також підроблену довідку управління спеціальних перевірок та довідкового обліку ДІАЗ МВС України від 07.07.2014, згідно з якою він нібито не перебуває в Україні у розшуку та не притягувався до кримінальної відповідальності", - сказано у документах.

Як відомо, Курченко перебуває у міжнародному розшуку.

Його звинувачують у тому, що він створив і безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої нанесла збитків державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько 5 млрд. гривень.

"Слідчі формують доказову базу щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями державним підприємствам "Нафтогаз України", "Укртрансгаз", "Чорноморнафтогаз" обладнання за завищеною вартістю", - сказано в документах.

Крім того формується доказова база щодо протиправної реалізації скрапленого газу через підконтрольні Курченку комерційні структури, укладення фіктивних угод з "Газ Україна 2020" на постачання нафтопродуктів, привласнення коштів рефінансування Національного банку.

За кримінальним провадженням накладено арешт на особисті рахунки, рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд. гривень, проведено арешти чотирьох осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.

Як відомо, Курченко переховуються у Росії.

Крім того, сербські ЗМІ повідомляли, що Курченко нібито отримав сербське громадянство.

Як відомо, днями у Німеччині був затриманий Борис Тимонькін. У 2013 році він посів посаду заступника голови наглядової ради групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка.

Він підозрюється у завданні Україні фінансового збитку в розмірі близько 281 млн євро. Йдеться про ухилення від сплати податків з продажу зрідженого газу групою компаній ВЄТЕК Сергія Курченка.