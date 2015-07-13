У Раді планують створити ТСК з розслідування подій у Мукачевому - депутат від "БПП"

Про це повідомив народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Андрій Антонищак в ефірі телеканалу «Рада», поінформували УНІАН у прес-службі «БПП».

«Є постанова про створення ТСК, і я делегований увійти до її складу від фракції «Блок Петра Порошенка». Ми будемо розслідувати обставини та з’ясовувати причини збройного зіткнення в місті Мукачеве Закарпатської області», - сказав Антонищак.

За його словами, правоохоронці дадуть належну правову оцінку подіям у Мукачевому, а народні депутати контролюватимуть цей процес.

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Антонищак зазначив, що разом з даною постановою парламент також має невідкладно розглянути законопроект про тимчасові слідчі комісії.

«Закон про Тимчасову слідчу комісію, який багато років не приймається, зараз дуже актуальний. І у вівторок я буду наполягати на його голосуванні», – зазначив депутат.

Антонищак зауважив, що всіх керівників Закарпатської митниці відсторонено від виконання обов’язків.

«Керівників Закарпатської митниці відсторонено, але тут проблема не тільки в митниці, але і в прикордонній службі. Відповідальність також повинні понести керівники МВС та СБУ», – наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому вдень у суботу, 11 липня, сталася перестрілка, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата

Михайла Ланьо. За версією представників "Правого сектора", депутат Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців ПС після стрілянини ховаються у лісі. СБУ закликала бійців добровільно здати зброю.

Сьогодні начальник управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА Василь Скрип заявив, що внаслідок інциденту в Мукачевому всього постраждали 13 осіб – члени «Правого сектора», правоохоронці та цивільні особи.

Скрип додав, що наразі є інформація щодо двох загиблих. Один з них перебуває в морзі Мукачівської ЦРЛ, призначена судово-медична експертиза. Тіло іншого загиблого досі не знайдене.