Рада розгляне проекти законів про недоторканність і місцеві вибори (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, до порядку денного сесії планується включити понад 50 законопроектів.

Народні депутати розглянуть проект постанови про направлення на доопрацювання проекту постанови ВР про Основні напрями бюджетної політики на 2016 рік.

Читайте такожУ Раді планують створити ТСК з розслідування подій у Мукачевому - депутат від "БПП"У першому читанні розглядатиметься законопроект про сервісні послуги та сервісні центри МВС, а також законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг.

Серед іншого, парламент розгляне ряд соціальних законопроектів, зокрема щодо прав та захисту дітей - жертв збройних конфліктів, воєнних дій, тимчасової окупації території України.

У другому читанні розглядатиметься законопроект про Державне бюро розслідувань і проект змін до деяких законів з питань пенсійного забезпечення.