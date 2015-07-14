Невідомі зламали Twitter Адміністрації президента та Авакова

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело в Адміністрації президента.

Так, сьогодні близько 12:00 в Twitter-акаунті АПУ з'явилося повідомлення наступного змісту: "Президент доручив дати правову оцінку самовільний відхід підрозділів "Правого сектора" з зони АТО".

Крім того, сьогодні також був зламаний Twitter-аккаунт міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Цю інформацію вже підтвердили в МВС.

"Сьогодні в мережі Інтернет з'явилася інформація, нібито від міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, яка є неправдивою. Вона з'явилася на персональному сайті голови правоохоронного відомства, а також в записі Арсена Авакова в соціальній мережі Twitter", - повідомили у відомстві.

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Вчора, 13 липня, невідомими був зламаний акаунт РНБО України в Twitter. Зокрема, невідомі розмістили неправдиву інформацію про звільнення глави української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі генерал-майора Андрія Тарана, а пізніше заявили, що акаунт нібито знаходиться під контролем "Правого сектора". У самому ПС цю інформацію спростували.