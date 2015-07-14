Інформація з сайту Авакова про підготовку до зняття депутатської недоторканності з Яроша виявилася фейком

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"Сьогодні в мережі Інтернет з’явилася інформація начебто від Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, яка є неправдивою.

Вона з’явилася на офіційному сайті очільника правоохоронного відомства.

Наразі правоохоронцями здійснюється ряд заходів для встановлення обставин появи цієї інформації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на офіційному сайті Авакова та у його Твіттері з'явилося повідомлення про підоготовку документів щодо зняття з Яроша депутатської недоторканності.

Зокрема у повідомленні говорилося що "за результатами розслідування подій у Мукачевому вже ясно, що партія «Правий сектор» кинула серйозний виклик державі та її безпеці".

"Як би не прагнув Дмитро Ярош дистанціюватися від дій своїх бійців в Мукачево, нам точно відомо, що все відбувалося з його відома", - йшлося у фейковій заяві.

У фейковому повідомленні, розміщенному на сайті Авакова також зазначалося, що "Міністерство внутрішніх справ України спільно з Генеральною прокуратурою планує поставити перед Верховною Радою питання про позбавлення депутатської недоторканності лідера «Правого сектора» для проведення необхідних слідчих дій. Відповідний пакет документів буде представлений на розгляд парламенту в самий найближчий час".

Як повідомляв УНІАН, вдень у суботу, 11 липня, у Мукачеві сталася стрілянина, в результаті якої є поранені і загиблі. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектора» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

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Відкрито кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Кілька бійців «ПС» після стрілянини ховаються в лісі. СБУ закликала бійців Правого Сектору добровільно здати зброю.