ТРК "Україна" продовжує вважати серіал "ФЕС" оригінальним українським продуктом

Вчора, 14 липня, ТОВ "Студія 1+1" отримала листа з копією на членів та голову Національної ради з питань телебачення та радіомовлення від ТРК "Україна". У листі йдеться про сюжет ТСН від 02 липня 2015 року та про те, що телеканал 1+1 не мав права використовувати відео матеріали начебто нового серіалу "ФЕС", права на який належать ТРК "Україна".

Оскільки в листі зазначено, що існує певний суспільний інтерес до питань навколо зазначеного серіалу, телеканал 1+1, окрім встановленої законом процедури, готовий відповісти публічно.

По-перше, найдивнішим виглядає те, що, незважаючи на рішення експертної комісії не визнавати серіал "ФЕС" оригінальним твором та відкликання прокатного посвідчення, ТРК "Україна" все ще апелює саме до цієї концепції, адже посилається не на оригінальний продукт "Слід", а на начебто новий український серіал.

По-друге, чинне законодавство України дозволяє вільне використання твору із зазначенням імені автора, але без згоди автора з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою.

По-третє, приємно розуміти, що після скандалу з зазначеним серіалом, який ТРК "Україна" намагалась видати за новостворений та таким чином обійти чинне законодавство, про що і йдеться в сюжеті, керівництво ТРК "Україна" почали аналізувати український ефір на предмет дотримання чинного законодавства.

І на останок, ми вважаємо, що наразі вже настав час конструктивних пропозицій, але, звичайно, це можливо тільки у випадку, коли учасники ринку відкриті до чесного діалогу, а не обмежуються такого типу скаргами.