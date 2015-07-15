Порошенко хоче надати силовикам надзвичайні права для боротьби із терористами
19:03, 15 липня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що найближчим часом може внести на розгляд Верховної Ради законопроект про надзвичайні права силовиків.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед активом Закарпатської області.
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“Поява на вулиці з автоматами і кулеметами, якщо ти не належиш до правоохоронних органів, однозначно кваліфікує тебе як терориста. І у правоохоронних органів з'являється абсолютно чітка підстава діяти відповідним чином, як з терористом. Після вивчення цього досвіду, я не виключаю, що найближчим часом я внесу до парламенту цю законодавчу норму”, - зазначив глава держави.
За словами Порошенка, йдеться про законодавче закріплення "надзвичайних прав силовиків".
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