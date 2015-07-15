Порошенко хоче надати силовикам надзвичайні права для боротьби із терористами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи перед активом Закарпатської області.

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“Поява на вулиці з автоматами і кулеметами, якщо ти не належиш до правоохоронних органів, однозначно кваліфікує тебе як терориста. І у правоохоронних органів з'являється абсолютно чітка підстава діяти відповідним чином, як з терористом. Після вивчення цього досвіду, я не виключаю, що найближчим часом я внесу до парламенту цю законодавчу норму”, - зазначив глава держави.

За словами Порошенка, йдеться про законодавче закріплення "надзвичайних прав силовиків".