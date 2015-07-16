У змінах до Конституції немає слів про "статус" Донбасу - депутат від БПП

10:39, 16 липня 2015
Політика
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Перший заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко стверджує, що у законопроекті про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади в Україні не йдеться про якийсь “статус” Донбасу.

УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Кононенко зазначив, що йдеться про констатацію ситуації, яка склалась на певній території.

“По суті, у перехідних положеннях Конституції відображено, що у нас існує закон, який регулює ситуацію в цих зонах”, - сказав депутат.

За його словами, депутати, які говорять про відображення певного “статусу” Донбасу у проекті змін до Основного Закону, “на жаль, просто не читали змін до Конституції і не читали перехідних положень”.

“Про статус ні в Конституції, ні в перехідних положеннях - слова “статус” немає... Якщо немає слова “статус”, то все інше, що говорять деякі депутати, немає сенсу”, - сказав Кононенко.

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Як повідомляв УНІАН, 15 липня президент України Петро Порошенко перевніс до Верховної Ради доопрацьований проект змін до Конституції України в частині децентралізації, де юридично по-новому виписана норма про статус Донбасу.

Сьогодні ВР планує включити до порядку денного сесії та передати на висновок до Конституційного суду України проект змін до Конституції в частині децентралізації влади.

У попередньому варіанті проекту норма про те, що управління в Донецькій та Луганській областях визначається окремим законом, була виписана в перехідних та прикінцевих положеннях цього законопроекту. У доопрацьованому проекті цієї норми вже немає в прикінцевих та перехідних положеннях, натомість вона виписана у змінах до перехідних положень, що викликає різне трактування серед юристів та народних депутатів, чи таким чином ця норма ввійшла “в тіло” проекту змін до Конституції.

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