ЗМІ: особливий статус Донбасу буде закріплений в Конституції

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника, президент України перевніс до Верховної Ради проект змін до Конституції, в якому була переписана одна норма: теза про закріплення статусу окупованих районів була перенесена з перехідних положень Закону про внесення змін до Конституції до перехідних положень Конституції, тобто в тіло Основного закону України.

"Для внесення змін до цієї норми в майбутньому, потрібно буде пройти повну процедуру внесення змін до Конституції, що передбачає дві сесії Верховної Ради та 300 голосів для остаточної редакції", - зазначив співрозмовник.

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Згідно з інформацією, відповідні зміни відбулися в процесі візиту до України Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторії Нуланд.

За інформацією УП, профільний комітет уже підтримав запропоновані президентом зміни.

Раніше повідомлялося, що віце-спікер Ради Оксана Сироїд підтвердила на своєму Фейсбуці, що на депутатів "здійснюється тиск" з метою змусити їх проголосувати за ці зміни.

"В ці години і хвилини здійснюється шалений тиск на народних депутатів з боку міжнародної спільноти для того, щоб "ДНР" і "ЛНР" отримали особливий статус в нашій Конституції. Аргументують необхідністю "продемонструвати виконання Мінських домовленостей", - зазначила вона.

В ці години і хвилини здійснюється шалений тиск на народних депутатів з боку міжнародної спільноти для того, щоб «ДНР» і... Posted by Oksana Syroyid on Wednesday, July 15, 2015

Як повідомляв УНІАН, у прикінцевих та перехідних положеннях проекту закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)», внесеного до Верховної Ради України президентом України Петром Порошенком зазначається, що «Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом».