США не ведуть "торгівлю країнами" у міжнародних відносинах - Нуланд

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу у Києві.

Представника Держдепартаменту запитали про досягнення нещодавно угоди з Іраном щодо зняття санкцій в "обмін" на відмову від продовження розвитку ядерної програми. Питання стосувалося, чи відповідають дійсності повідомлення про можливість існування певної домовленності між США та Росією щодо обміну Ірану на Україну, і чи не відійде у цьому випадку проблема окупації Росією частини території України на переферію зовнішньої політики США.

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"Я мушу сказати, що саме запитання мені здається образливим, бо Сполучені Штати ніколи не займаються торгівлею одного на інше у міжнародних стосунках ", - сказала Нуланд.

Говорячи про намагання міжнародної спільноти розв'вязати питання іранської ядерної програми, Нуланд зазначила, що Сполучені Штати задоволені співпрацювати разом з країнами-партнерами Китаєм, а також Росією у питаннях, які стосуються Ірану. "Це не питання того, що Росія зробила якусь послугу Сполученим Штатам або комусь іншому. Вони зробили це у власних інтересах, і як ви знаєте, разом з тим для упередження отримання ядерної зброї Іраном", - сказала Нуланд.

Помічник державного секретаря США зауважила, що позиція її країни чітка, Сполучені Штати вимагають не лише від України, а і від Росії діяти до раніше взятих домовленостей у відповідності з Мінськими угодами.

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"У них ідеться про повне припинення вогню, про звільнення заручників, про відведення усіх озброєних сил та про відновлення кордонів України", - зазначила Нуланд.

Як повідомляв УНІАН, помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд зазначає необходимость збереження єдності демократичних сил в Україні для продовження процесу реформ.