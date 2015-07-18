"Самопоміч" відкликає Гопко з посади голови Комітету ВР у закордонних справах

Фракція «Самопоміч» відкликає Ганну Гопко, яка очолювала список партії на виборах у Верховну Раду, з посади голови парламентського Комітету у закордонних справах через її голосування за запропонований президентом України проект змін до Конституції.

Про це вчора ввечері в ефірі програми «Шустер Live» заявив голова фракції Олег Березюк, повідомляє «Українська правда».

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«Фракція прийняла рішення попередити Гопко про те, що вона зробила неправильно, і відкликати її з посади керівника Комітету у закордонних справах. В останні два дні у нас проходили закриті засідання фракції щодо цього рішення, були дуже важкі дискусії», - зазначив він.

Як підкреслив Березюк, напередодні засідання ВР депутати від «Самопомочі» домовилися голосувати щодо президентського законопроекту про конституційні зміни відповідно до рішення фракції. Однак Гопко проголосувала «за» на засіданні парламенту 16 липня.

Рішення фракція «Самопоміч» про відкликання Гопко ще має затвердити парламент.