За направлення проекту змін до Конституції до КС голосуватимуть три фракції та дві групи - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кононенко повідомив у коментарі журналістам.

“На даний момент три фракції коаліції підтвердили своє голосування. Також підтвердили це голосування дві депутатські групи і підтвердив своє голосування «Опозиційний блок», що він буде голосувати”, - сказав Кононенко.

Читайте такожПристрасті по децентралізації: у Раду терміново їде Порошенко, Нуланд вже в парламенті - ЗМІВін уточнив, що погодились голосувати “БПП”, «Народний фронт» та “Батьківщина”.

Депутат додав, що, за його інформацією, зараз відбувається засідання фракцій “Самопоміч” та Радикальної партії, які визначають свою позицію з даного питання.