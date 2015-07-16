За направлення проекту змін до Конституції до КС голосуватимуть три фракції та дві групи - депутат
12:59, 16 липня 2015Політика
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Перший заступник лідера фракції “Блоку Петра Порошенка” Ігор Кононенко заявив, що депутати від “БПП”, “Народного фронту”, “Батьківщини”, «Опозиційного блоку» та двох груп голосуватимуть за направлення до Конституційного Суду законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.
Порошенко виступає в Раді / кадр відео каналу Рада
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кононенко повідомив у коментарі журналістам.
“На даний момент три фракції коаліції підтвердили своє голосування. Також підтвердили це голосування дві депутатські групи і підтвердив своє голосування «Опозиційний блок», що він буде голосувати”, - сказав Кононенко.
Читайте такожПристрасті по децентралізації: у Раду терміново їде Порошенко, Нуланд вже в парламенті - ЗМІВін уточнив, що погодились голосувати “БПП”, «Народний фронт» та “Батьківщина”.
Депутат додав, що, за його інформацією, зараз відбувається засідання фракцій “Самопоміч” та Радикальної партії, які визначають свою позицію з даного питання.
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