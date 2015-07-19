Порошенко провів кадрові перестановки в СБУ

Петро Порошенко своїм указом призначив Віталія Малікова першим заступником голови Служби безпеки України.

Текс відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави. Іншим своїм указом президент звільнив Малікова з посади заступника голови СБУ.

Також Порошенко призначив Олександра Радецького заступником голови Служби безпеки та іншим своїм указом звільнив Радецького з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.

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Третя кадрова зміна стосується Віктора Трепака. Порошенко призначив його першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко призначив Москаля на посаду голови Закарпатської ОДА. Президент також тоді зазначив, що йому довелося нашвидкуруч організовувати переведення Москаля в інший регіон.