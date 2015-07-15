Порошенко призначив Москаля на посаду голови Закарпатської ОДА - "одного з найкращих губернаторів"

Як передає кореспондент УНІАН, президент представив Москаля активу регіону в ході робочої поїздки до Закарпатської області.

“Я прийняв рішення..., підписав указ про призначення головою Закарпатської ОДА Геннадія Геннадійовича Москаля”,- сказав він.

Порошенко зазначив, що йому довелося забрати одного з найкращих керівників області із фронтової Луганщини і направити на Закарпаття.

Президент підкреслив, що в Луганській області на посаді голови обласної військово-цивільної адміністрації Москаль довів, що існує чесна українська влада, яка завжди на передовій, разом з військовими бореться з ворогом.

"Геннадій Геннадійович довів, що можна перекрити контрабанду, навіть у ході бойових дій. І він має авторитет – не лише серед солдатів, яким допомагаючи він йшов на самий передок", - сказав Порошенко, пише 5.ua.

Президент зазначив, що йому довелося нашвидкуруч організовувати переведення Москаля в інший регіон.

"І от на тлі цих подій, коли гинуть українці, коли ми не даємо російській армії розгорнути наступ на Україну, на тлі намагань зробити все, щоб Росія залишилася в ізоляції, на тлі того, що завтра український парламент буде приймати одну з найважливіших реформ, мені як Президенту довелося все кинути і вживати екстрених заходів із гасіння пожежі в Закарпатті і забирати одного з найкращих голів ОДА з Луганщини і направляти туди, де він вже працював", - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, за інформацією нардепа від Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка, новим головою Закарпатської Обласної державної адміністрації призначено Геннадія Москаля. На момент публікації офіційного підтвердження цього призначення не було. Москаль очолював Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію.

11 липня у Закарпатті виник конфлікт - в місті Мукачевому почалася стрілянина за участю "Правого сектору", міліції та місцевих "охоронців" одного з нардепів.

Пізніше в ході перестрілки зі співробітниками МВС кілька прибічників "Правого сектору" загинули, ще кілька - були оточені. Пізніше керівництвом країни було прийнято низку кадрових рішень щодо Закарпатської митниці.