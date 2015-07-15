Президент призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Луганської ОДА Клименка
18:50, 15 липня 2015Політика
1727 0оновлено
Президент Петро Порошенко призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Юрія Клименка.
Порошенко призначив тимчасово голови Луганської ОДА / Фото УНІАН
Відповідний указ розміщено на сайті президента.
Читайте такожПорошенко призначив Москаля на посаду голови Закарпатської ОДА - "одного з найкращих губернаторів"
Також оприлюднено указ президента про призначення Геннадія Москаля головою Закарпатської ОДА.
І оприлюднено указ про звільнення Геннадія Москаля з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.
Довідка УНІАН. Юрій Клименко до призначення працював на посаді заступника керівника Луганської військово-цивільної адміністрації з питань громадського порядку і безпеки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter