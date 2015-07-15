Президент призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Луганської ОДА Клименка

Президент Петро Порошенко призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Юрія Клименка.

Відповідний указ розміщено на сайті президента. Читайте такожПорошенко призначив Москаля на посаду голови Закарпатської ОДА - "одного з найкращих губернаторів" Також оприлюднено указ президента про призначення Геннадія Москаля головою Закарпатської ОДА. І оприлюднено указ про звільнення Геннадія Москаля з посади голови Луганської обласної державної адміністрації. Довідка УНІАН. Юрій Клименко до призначення працював на посаді заступника керівника Луганської військово-цивільної адміністрації з питань громадського порядку і безпеки.

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