Депутат назвав запропоновані Президентом зміни до Конституції узурпацією влади

Про це заявив Віталій Купрій, народний депутат, член політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» в програмі «Люди. Hard Talk» на каналі 112.

За словами Віталія Купрія, закон містить «4 моменти, небезпечних для держави». Перший – це визначення окремим законом особливостей порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей та внесення цієї норми в «тіло» Конституції. На думку народного депутата, це відкриває можливості для інших регіонів досить просто отримати особливий статус самоврядування, адже для цього потрібна буде проста більшість голосів, а не складна процедура внесення змін до Конституції, яка передбачає, зокрема, ухвалення рішень на двох сесіях та 300 голосів для затвердження останньої їх редакції.

Другий суперечливий момент поправок – це заборона місцевим громадам проводити референдуми (дозволено тільки реалізовувати результати).

«Тобто, Адміністрація президента буде вирішувати, що нам робити на місцях. Це порушення Конституції», – наголосив Віталій Купрій.

Він також зазначив, що закон про внесення змін до Конституції містить норми, які дозволяють маніпулювати місцевими радами в приватних інтересах. Йдеться про право президента припиняти повноваження рад, які виносять сепаратистські рішення, та право префектів зупиняти рішення місцевих рад. «Сепаратистські рішення – це потім, а перша причина – це порушення Конституції. Погрожуючи розпуском, будуть продавлювати необхідні рішення. Це пряме президентське правління. Це небезпечно так само, як і надання права префектів своїми рішеннями – не рішеннями суду – зупиняти рішення місцевих рад», – пояснив Віталій Купрій.

«Це не децентралізація, це узурпація влади президентом і гра на боці Путіна», – додав він.