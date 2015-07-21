Посол США заявив під час візиту на Закарпаття, що вважає використання зброї прерогативою уряду

Про це сьогодні, 21 липня, заявив в Ужгороді посол США в Україні Джеффрі Пайєтт після зустрічі з керівником області Геннадієм Москалем, повідомила прес-служба голови ОДА.

"Я дуже ціную те, що розповів мені пан Москаль про недавні події за участі так званого «Правого сектору». Те, як повестися з цими групами далі, - питання яке повністю в руках українського уряду і українських правоохоронних органів. Але я хочу зауважити, що ми, США, всіляко підтримуємо позицію, висловлену Президентом України Петром Порошенком, міністром МВС Арсеном Аваковим і керівником області Геннадієм Москалем про те, що застосування сили, використання зброї – це виключна прерогатива українського уряду і силових структур українського уряду. Це є загальноприйнята демократична норма…", - сказав посол.

Читайте такожПосол США вважає корупцію більшою загрозою для України, ніж російські танкиТакож під час візиту посла обговорювалися події на сході України й інвестиційні можливості Закарпатської області.

"Я попросив пана посла, щоб він допоміг з американськими інвестиціями, а я зі свого боку гарантую, що на корупційну складову інвестор не витратить навіть півцента", - заявив Москаль.