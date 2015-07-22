Сьогодні, 22 липня, президент Петро Порошенко відвідає Луганську область з робочим візитом.

Про це повідомляє прес-служба президента.

"У середу, 22 липня, Президент України Петро Порошенко здійснить робочу поїздку до Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Деталі робочої поїздки в Луганську область поки не повідомляються.

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Як повідомляв УНІАН, 8 вересня 2014 року президент Петро Порошенко відвідав Маріуполь з робочим візитом. Після анонсування візиту президента в Донецьку область почався обстріл блокпостів сил АТО.