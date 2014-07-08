Порошенко відвідав Слов'янськ
20:35, 08 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко з робочим візитом відвідав сьогодні м. Слов'янськ Донецької області.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.
У повідомленні наголошується, що в Слов'янську Порошенко зустрівся з місцевими жителями, поспілкувався з людьми і запевнив їх у тому, що органи влади роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення нормального життя в місті.
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Також в ході робочої поїздки в Слов'янськ Президент нагородив військових, які відзначилися при проведенні антитерористичної операції в Донецькій області.
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