Порошенко відвідав Слов'янськ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні наголошується, що в Слов'янську Порошенко зустрівся з місцевими жителями, поспілкувався з людьми і запевнив їх у тому, що органи влади роблять все можливе для якнайшвидшого відновлення нормального життя в місті.

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Також в ході робочої поїздки в Слов'янськ Президент нагородив військових, які відзначилися при проведенні антитерористичної операції в Донецькій області.