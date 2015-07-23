Європарламент заявив, що підтримає Україну в питанні безвізового режиму
Віце-президент Європарламенту Ричард Чарнецький підтверджує готовність ЄП підтримати Україну у питанні запровадження Євроосюзом безвізового режиму для України в 2016 році.
Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це він сказав під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком.
Порошенко подякував Чарнецькому за особисті зусилля на підтримку України на шляху реформ та протидії російській агресії. Глава держави відзначив важливість підтримання єдності та солідарності Європи з Україною та внесок Чарнецького в ухвалення резолюцій Європарламенту, зокрема щодо анексії Криму, агресії на сході, вимоги звільнення Надії Савченко з російської в’язниці.
«Відкриття першого в історії офісу депутата Європейського парламенту в Києві є свідченням вашої щирої підтримки та солідарності з Україною», – сказав Порошенко.
Президент висловив надію, що після президентських виборів у Польщі досвід Чарнецького допоможе подальшому покращенню відносин між двома країнами, укріпленню позиції Польщі як адвоката інтеграції України до Євросоюзу та, зокрема запровадженню безвізового режиму для українських громадян.
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Чарнецький підтвердив готовність Європарламенту підтримати Україну у питанні впровадження ЄС безвізового режиму для України в 2016 році, що служитиме потужним імпульсом модернізації та реформування країни в цілому.
Президент України та віце-президент Європарламенту обговорили ситуацію на Донбасі та хід виконання Мінських домовленостей. Чарнецький високо оцінив зусилля України у забезпеченні реалізації мирного плану, в тому числі у частині конституційної реформи.
Чарнецький особливо наголосив, що Захід довіряє Порошенку. «Для відносин Заходу з Україною та Польщі з Україною Ви – найбільш серйозний партнер», – сказав він.
Віце-президент Європарламенту зазначив, що ситуація останніх днів навколо Мукачевого завдає великої шкоди іміджу України, оскільки використовується російською пропагандою проти України. Він відзначив зростаючу активність проросійського лобі у Європейському Союзі.