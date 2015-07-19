ТСК поки мовчатиме про хід розслідування подій у Мукачевому – нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат «Радикальної партії» Ігор Мосійчук.

«На засіданні ТСК прийнято рішення не інформувати поки що про хід розслідування подій у Мукачевому, так як це почало шкодити самому слідству», – написав він.

Нардеп також зазначив, що ТСК вже оглянула місце головного бою між ПС та міліцією на в'їзді до Мукачевого.

При цьому Мосійчук пообіцяв увечері поінформувати про те, що буде не шкодити об'єктивному розслідуванню.

На засіданні ТСК прийнято рішення не інформувати поки що про хід розслідування подій в Мукачево так як це почало шкодити... Posted by Ігор Мосійчук on 19 Июль 2015 г.

Нагадаємо, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між учасниками «Правого сектору» і людьми з оточення народного депутата Ланьо. За версією представників «ПС», Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки «ПС» почав заважати потокам контрабанди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

Декілька бійців «Правого сектору» після стрілянини ховаються в лісі на Закарпатті.

14 липня Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин конфлікту. Головою ТСК визначено народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Миколу Паламарчука. До складу комісії увійшли: від «Блоку Петра Порошенка» - Валерій Пацкан та Сергій Каплін, від «Народного фронту» - Андрій Тетерук та Антон Геращенко, від «Опозиційного блоку» - Михайло Папієв, від «Самопомочі» - Тарас Пастух, від Радикальної партії - Ігор Мосійчук, від «Батьківщини» - Іван Крулько, від групи «Воля народу» - Юрій Шаповал, від групи «Відродження» - Дмитро Святаш.