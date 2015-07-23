"Нормандська четвірка" обговорить виконання Мінської угоди
Сьогодні ввечері "нормандська четвірка" проведе телефонні переговори щодо виконання останнім часом Мінської угоди.
Найголовнішою темою розмови буде відведення зброї, повідомляє радіо "Свобода". Сьогодні речник президент Святослав Цеголко повідомляв, що лідери України, Франції, Німеччини і Росії збираються провести телефонну розмову, але подробиць і теми переговорів він не розкрив.
Читайте такожПорошенко погодився створити на Донбасі 30-кілометрову буферну зону
Востаннє лідери держав розмовляли минулого тижня. Тоді лідери Франції й Німеччини в розмові з колегами з України й Росії закликали повністю виконати весь комплекс заходів мінських домовленостей до кінця року. Йшлося, серед іншого, про необхідність домовитися про відведення озброєнь менших калібрів і танків і про демілітаризацію й розмінування території біля села Широкина.
21 липня під час переговорів у Мінську представники тристоронньої контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 міліметрів, але не підписали ніякого документу.