"Нормандська четвірка" обговорить виконання Мінської угоди

Найголовнішою темою розмови буде відведення зброї, повідомляє радіо "Свобода". Сьогодні речник президент Святослав Цеголко повідомляв, що лідери України, Франції, Німеччини і Росії збираються провести телефонну розмову, але подробиць і теми переговорів він не розкрив.

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Востаннє лідери держав розмовляли минулого тижня. Тоді лідери Франції й Німеччини в розмові з колегами з України й Росії закликали повністю виконати весь комплекс заходів мінських домовленостей до кінця року. Йшлося, серед іншого, про необхідність домовитися про відведення озброєнь менших калібрів і танків і про демілітаризацію й розмінування території біля села Широкина.

21 липня під час переговорів у Мінську представники тристоронньої контактної групи домовилися про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром до 100 міліметрів, але не підписали ніякого документу.