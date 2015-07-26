Кандидат по 205-му округу: "Я з оптимізмом дивлюся на результат виборів"

«Я з оптимізмом дивлюся на результат виборів. Ми вели паралельний підрахунок голосів і, за нашими даними, мій відрив від Березенка становить близько 5-5% відсотків. Усе буде залежати від того, як буде вести себе влада далі», – повідомив Геннадій Корбан під час брифінгу в Чернігові.

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Коментуючи розбіжність у даних екзит-полів, три з яких дають перемогу самому Корбану, а один – його опонентові, кандидат зазначив, що в даному випадку екзит-поли були використані як елемент виборчих технологій.

«Штаб мого конкурента використовував технології часів Януковича: підкуп, залякування, зброю, адмінресурс. Що стосується даних «Соцису» (згідно з якими переміг Сергій Березенко – Ред.), то відомо, що центр має стосунок до Ігоря Гриніва і працює на Адміністрацію Президента», – сказав Геннадій Корбан.

Політик зазначив, що його команда готова визнати результат, якщо підрахунок голосів буде відбуватися без порушень. Але якщо такі будуть виявлені, штаб Корбана результати оскаржить.

Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох з чотирьох екзит-полів, на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

За даними екзит-полу громадської організації "Доброчин", на минулих в неділю довиборах у парламент по 205 округу 22,8% голосів набрав кандидат від партії "Українське об'єднання патріотів – "УКРОП" Геннадій Корбан.

На другому місці – з 14,6% голосів – перебуває кандидат у народні депутати України від партії "Блок Петра Порошенко" Сергій Березенко.

Згідно з даними екзит-полу, результати якого опублікувало ГО “Всеукраїнська Люстрація”, Генадій Корбан («Українське об’єднання патріотів - Укроп») набрав 18%, Андрій Міщенко (ВО «Свобода») – 18%, Сергій Березенко («Блок Петра Порошенко «Солідарність») – 16%.

Відповідно до екзит-полу New Image Marketing Group за Корбана проголосувало 33% виборців, Сергій Березенко набрав 23%, Ігор Андрійченко - 8%, Микола Звєрєв - 7%, Володимир Зуб - 7%, Андрій Міщенко - 6%.

У свою чергу, Комітет виборців України замовив дослідження київській соціологічній групі «Соціс».

Результати екзит-полу від компанії "Соціс" станом на 20:00 - Березенко набирає 31,4%, а Корбан - 17,1%.