ЦВК опрацювала 100% протоколів на 205-му окрузі у Чернігові

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Так, за кандидата в нардепи від Блоку Петра Порошенка Сергія Березенка проголосувало 35,90% виборців, кандидата від "Укропу" Геннадія Корбана підтримали 14,76% громадян.

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Як повідомляв УНІАН, за результатами трьох із чотирьох екзит-полів на проміжних виборах у 205-му окрузі в Чернігові перемагає Геннадій Корбан.

Зокрема, згідно з даними екзит-полу New Image Marketing Group, Корбан лідирує на виборах у 205-му окрузі з 33% голосів, а за результатами опитування центру SOCIS його опонент Березенко набрав 31,4%.

За результатами екзит-полу організації "Доброчин", Корбан лідирує на виборах у 205-му окрузі з 22,8% голосів.