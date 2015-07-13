ГПУ підозрює екс-міністра юстиції Лавриновича у розтраті понад 8,5 мільйона гривень

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури повідомлено про підозру колишньому міністру юстиції Лавриновичу у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем державних коштів у сумі понад 8,5 млн грн, незаконно та безпідставно витрачених на залучення іноземної фірми з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами та судом під час здійснення розслідування та судового розгляду в суді справи екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

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У відомстві нагадали, що за вказаним епізодом Генеральною прокуратурою раніше повідомлено про підозру колишньому заступнику міністра юстиції України у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 1 липня 2015 року до Печерського районного суду м. Києва внесено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського райсуду від 8 липня 2015 року відмовлено у застосуванні запобіжного заходу - тримання під вартою та йому обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром лише 300 мінімальних заробітних плат, що становить 365,4 тис. грн. При цьому судом не враховано, що спричинені державі збитки становлять більш як 8 млн грн та інші наявні ризики», - сказано у повідомленні.

На зазначене рішення суду Генеральною прокуратурою внесено апеляцію.

Як стало відомо УНІАН, йдеться про Андрія Сєдова, який перебував на посаді заступника міністра юстиції – керівника апарату з січня 2011 року до 19 серпня 2013 року.