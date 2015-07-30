Суддя пішов у нарадчу кімнату визначати запобіжний захід для Лавриновича

Як передає кореспондент УНІАН, в ході судового засідання прокурор наполягав на максимальному суворому запобіжному заході - взятті під варту з можливістю внесення застави у розмірі 8 млн 604 тис. грн.

Адвокати ж Лавриновича заявили, що жодних підстав для застосування будь-якого запобіжного заходу для екс-міністра немає, оскільки представники Генпрокуратури не надали жодних доказів, що Лавринович, перебуваючи на волі, впливатиме на свідків та інших причетних до його справи, а також що він ухилятиметься від слідства чи виїде за кордон.

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У свою чергу Лавринович заявив журналістам, що сподівається на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Також він додав, що у нього особисто немає 8 млн грн для того, щоб сплатити заставу. У разі, якщо суд прийме рішення про заставу, він проситиме друзів чи родичів внести суму. “Я не готовий платити такі кошти, а стосовно моїх друзів чи родичів, то я, звичайно, попрошу, щоб пошукали”, - сказав Лавринович.

Також він вважає, що судовий процес проти нього - це політична помста. “Є завдання на політичну помсту, є, як кажуть, держзамовлення і його заповзято виконують. Це замовлення тих, хто сьогодні керує і руйнує Українську державу”, - заявив Лавринович.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Генпрокуратура повідомила екс-міністру юстиції Лавриновичу про підозру у розтраті з держбюджету понад 8,5 млн грн.

Лавриновичу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, а саме: за фактом розтрати шляхом зловживання службовим становищем державних коштів у сумі понад 8,5 млн грн, незаконно та безпідставно витрачених на залучення іноземної фірми з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства правоохоронними органами та судом під час здійснення розслідування та судового розгляду в суді справи екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

ГПУ просить суд обрати Лавриновичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою або внесення застави у розмірі 8,6 млн грн.