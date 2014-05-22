Генпрокуратура взялася за екс-міністрів юстиції Лавриновича і Лукаш

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Генеральна прокуратура України 20 травня цього року зареєструвала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України стосовно колишнього Міністра юстиції Олександра Лавриновича (2010-2013рр), його заступника, начальника департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності та екс-Міністра юстиції Олени Лукаш (2013-2014рр) за фактом розтрати бюджетних коштів.

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За результатами перевірки використання Міністерством юстиції України бюджетних коштів на залучення іноземних компаній у справі «Тимошенко проти України», що перебувала на розгляді Європейського суду з прав людини, встановлено, що послуги цієї юридичної компанії у 2012 році коштували 95 тисяч гривень, а у 2013 році згадувані особи на ці ж послуги витратили з Державного бюджету 8,6 млн грн.

Крім цього, О. Лукаш при звільненні з посади привласнила документи щодо проведення вказаної закупівлі.

Наразі триває досудове слідство.