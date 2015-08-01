Окупанти допитали у Криму представників Меджлісу та Курултаю

В окупованому Росією Криму завершився допит заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, Ільмі Умерова та голови ЦВК Курултаю Заїра Смедляєва.

Про це повідомив Ільмі Умеров на своїй сторінці в Facebook.

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"Я, Наріман, Заїр вийшли з допитів. Більше не вручали повісток - Конгрес почався", - заявив він.

Нагадаємо, у дні проведення II Всесвітнього конгресу кримських татар голові ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїру Смедляєву, першому заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу, заступнику голови Меджлісу Ільмі Умерову, членам Меджлісу Леммару Юнусову, Енверу Куртієву прийшли повістки на допит у Слідчий комітет РФ у Криму.