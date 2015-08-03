Зміни до Конституції дозволять обирати генпрокурора на більш ніж два 6-річних терміни

Про це чиновник заявив на брифінгу в Києві.

За словами Касько, і призначення, і звільнення буде здійснюватися президентом за згодою Верховної Ради, повідомляє РБК-Україна.

"З тексту прибрали можливість оголошення вотуму недовіри, що є наслідком виконання побажань саме Венеціанської комісії", - зазначив він.

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Крім того, генпрокурора зможуть обрати більше ніж на два терміни.

Сам Генпрокурор Шокін вважає, що ця посада повинна бути виборною.

Раніше народні депутати лише з четвертої спроби проголосували за обрання безстроково ряду суддів обласних, районних, міських і райсудів. Відзначимо, в Адміністрації президента пропонують скоротити суддівський імунітет і позбавити Верховну Раду права притягувати суддів до відповідальності.