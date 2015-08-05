Ретранслятор в Криму транслює російські канали на 6 районів Херсонщини - голова ОДА

13:41, 05 серпня 2015
Політика
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Голова Херсонської ОДА Андрій Путілов стурбований трансляцією російських каналів вздовж адмінкордону з Кримом.

Шість районів Херсонщини дивляться російську пропаганду

Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів, пише Українська правда.

За його словами, трансляція російських каналів ведеться в 6 районах Херсонщини.

"Ми робимо все можливе, щоб припинити трансляцію російських телеканалів вздовж кордону з Кримом. Однак ретранслятор в Красноперекопську розташований на окупованій території, і 6 прикордонних районів Херсонської області дивляться російські телеканали", - сказав чиновник.

Читайте такожВ Україні заборонили ще три російські телеканалиВін зазначив, що звертався з цим питанням до СБУ, однак питання не вирішується.

"Ворог намагається розхитати ситуацію зсередини", - підкреслив він.

У лютому СБУ повідомляла, що заблокувала "практично всі" антиукраїнські канали.

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