СБУ: Україна заблокувала багато каналів російського пропагандистського мовлення

Про це сьогодні в ефірі одного з українських телеканалів сказав начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк.

«Ми практично всі канали, які здійснюють антиукраїнську пропаганду заблокували», - сказав Вовк.

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Він підкреслив, що для здійснення і надання об'єктивної інформації розгорнуто мовлення українських ЗМІ на території Луганської, Донецької, Харківської та Запорізької областей.