СБУ: Україна заблокувала багато каналів російського пропагандистського мовлення
23:03, 23 лютого 2015Політика
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В СБУ запевняють, що Україна заблокувала багато каналів російського мовлення, які здійснюють антиукраїнську пропаганду.
Україна заблокувала багато каналів російського пропагандистського мовлення / slon.ru
Про це сьогодні в ефірі одного з українських телеканалів сказав начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк.
«Ми практично всі канали, які здійснюють антиукраїнську пропаганду заблокували», - сказав Вовк.
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Він підкреслив, що для здійснення і надання об'єктивної інформації розгорнуто мовлення українських ЗМІ на території Луганської, Донецької, Харківської та Запорізької областей.
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