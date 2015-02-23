СБУ: Україна заблокувала багато каналів російського пропагандистського мовлення

23:03, 23 лютого 2015
Політика
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В СБУ запевняють, що Україна заблокувала багато каналів російського мовлення, які здійснюють антиукраїнську пропаганду.

тв / slon.ru

Про це сьогодні в ефірі одного з українських телеканалів сказав начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк.

«Ми практично всі канали, які здійснюють антиукраїнську пропаганду заблокували», - сказав Вовк.

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Він підкреслив, що для здійснення і надання об'єктивної інформації розгорнуто мовлення українських ЗМІ на території Луганської, Донецької, Харківської та Запорізької областей.

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