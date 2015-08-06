Нова патрульна поліція вийде на вулиці Хмельницького у грудні

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що нова патрульна поліція з'явиться на вулицях Хмельницького на початку грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сьогодні сказав під час офіційного відкриття конкурсного набору у патрульну поліцію у Хмельницькому.

Яценюк нагадав, що президент України Петро Порошенко підписав закон про патрульну поліцію. На черзі голова держави має ще підписати декілька законів, які стосуються правоохоронної системи України.

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За словами Яценюка, заробітна плата нових поліцейських у Хмельницькому буде від 8 до 10 тисяч гривень. Прем'єр також додав, що 80% киян пишаються новою роботою поліції і висловив сподівання, що цей відсоток не буде нижчим і у Хмельницькому.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, за дві години прийому документів в нову поліцію подали заявки 260 людей.

Міністр зауважив, що конкурс на одне місце в Хмельницькому приблизно буде становити 10 кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Хмельницькому стартував конкурсний набір кандидатів у нову патрульну поліцію. Набір триватиме до 21 серпня. Загалом, у патрульну поліцію Хмельницького планується набрати 250 людей.